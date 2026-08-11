В Башкирии отмечается отключение мобильного интернета

Жители Башкирии отмечают отключение мобильного интернета. Сейчас в регионе действует режим беспилотной опасности, временно закрыт аэропорт «Уфа». Аналогичный режим и прекращение полётов введён в Орске, Оренбурге. В Самаре и Нижнем Новгороде режим уже отменён.

Напомним, вчера, 10 августа, в результате атаки беспилотников пострадали жители Нижнекамска, в Татарстане объявлен траур — 13 погибших, более 70 пострадавших.