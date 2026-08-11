Ураган в Нижегородской области повредил ЛЭП и сорвал кровли

В ночь на субботу в Дзержинске порывы ветра достигали 20 м/с. Экстренные и коммунальные службы были переведены на усиленный режим. В ЕДДС поступило 93 обращения, большинство — по обрывам линий электропередачи и падению деревьев.
Как сообщает pravda-nn.ru, зафиксировано 20 обрывов и 18 схлёстов проводов. Электроснабжение вернули в 22 жилых дома, расчищено 25 пролётов ЛЭП. На улице Октябрьской, 62, повреждена кровля, упавшие деревья задели 4 авто. На Окской набережной сорвало кровельное железо, пострадали 3 машины.
Мэр города Михаил Клинков сообщил, что помимо инфраструктуры устраняются аварии на сетях интернет-провайдеров. С их руководителями будут разбираться за ненадлежащее содержание имущества.
Ранее в Уфе во время урагана дерево упало на иномарку.
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