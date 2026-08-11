Мост через Белую в Белорецком районе Башкирии достроят до конца года

Глава Белорецкого района Азат Хакимов сообщил о ходе строительства нового моста через реку Белую в деревне Шушпа. Этот мост соединит жителей деревни с основной дорогой — трассой Тирлян — Белорецк.
Старый деревянный мост демонтировали в 2024 году из-за аварийного состояния. До сегодняшнего дня сельчане были вынуждены добираться в районный центр через объездную дорогу.
Глава района сообщил, что сегодня подрядчик доделал временный мост. Параллельно продолжается строительство основного моста длиной 77 метров. Строители начали бурить скважины под опоры будущего сооружения. Мост планируют достроить до конца 2026 года.
Стоимость нового моста составит 118,7 миллиона рублей, из них 116,9 млн выделяется из бюджета республики и 1,8 млн — из бюджета Белорецкого района.
Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Белорецком районе по федеральному проекту благоустроили 19 объектов.
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