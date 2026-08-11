Аэропорт Уфы вернулся к штатному режиму работы

В Уфе сняли временные ограничения с аэропорта, прием и выпуск воздушных судов возвращается к штатному расписанию. Об этом сообщает госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям. Отметим, что при этом пока режим беспилотной опасности в Башкирии не снят.
Напомним, временно работа была приостановлена около 9 утра. Как следует из данных онлайн-табло, за этот период задержаны вылеты в Москву, Екатеринбург, Нарьян-Мар, Новый Уренгой, Братск, Казань, Бованенково, Санкт-Петербург. Также задержали обратные рейсы из Москвы, Сургута и Тюмени, Ноябрьска, Нарьян-Мара, Нового Уренгоя, Екатеринбурга, Ноябрьска, Батуми, Казани и Сочи.
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