В Башкирии пропала женщина с деменцией

Двоих жителей Башкирии искали в минувшие сутки в двух районах региона. По данным пресс-службы республиканского Госкомитета по ЧС, первый тревожный случай произошел в Кармаскалинском районе. Там из дома ушла 75-летняя женщина, страдающая деменцией. Второй — в Уфимском районе. Пропал мужчина.
«К счастью, все истории завершились благополучно — потерявшиеся нашлись самостоятельно и благодаря соседям, в медицинской помощи не нуждались», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Ранее «Башинформ» сообщал о потерявшемся в лесу жителе республики.
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