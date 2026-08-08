В Башкирии пропала женщина с деменцией

Двоих жителей Башкирии искали в минувшие сутки в двух районах региона. По данным пресс-службы республиканского Госкомитета по ЧС, первый тревожный случай произошел в Кармаскалинском районе. Там из дома ушла 75-летняя женщина, страдающая деменцией. Второй — в Уфимском районе. Пропал мужчина.

«К счастью, все истории завершились благополучно — потерявшиеся нашлись самостоятельно и благодаря соседям, в медицинской помощи не нуждались», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Башинформ» сообщал о потерявшемся в лесу жителе республики.