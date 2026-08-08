В Башкирии испортится погода

Жителей Башкирии предупредили о надвигающейся непогоде. Порывы ветра до 20 м/с, по северу сильный дождь, грозы, днем град, туман видимостью 500 м.

По сведения Гидрометцентра республики 9–10 августа через Башкирию будет проходить холодный атмосферный фронт. Местами пройдут грозовые дожди, в отдельных северных районах сильные дожди, ливни, днем локально град и шквалистые усиления ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13, +18°, днем начнет понижаться от +25, +30, по югу+35° до +22, +27°.

К середине следующей недели по республике дожди в республике прекратятся.

Спасатели МЧС России напомнили, если порывы ветра застали вас на улице, укройтесь в подземном переходе или подъездах зданий. Держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций, не паркуйте вблизи них свои автомобили. В ветреную погоду, следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности.