Уфимский спасатель спас «Бэтмена» из паутины

Когда Бэтмен не справился с обычной уфимской паутиной. Именно так назвали спасательную операцию специалисты городского Управления гражданской защиты маленькой летучей мыши.
«Спасатель провел ювелирную операцию: заботливо почистил мордочку летучей мыши от паутины и с миром выпустил „супергероя“ на волю. Даже супергероям иногда нужна помощь уфимских спасателей», — подытожили итоги операции в пресс-службе управления.
Ранее «Башинформ» рассказывал истории жителей Башкирии, квартиры которых атаковали «Бэтмены».
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