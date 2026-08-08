Режим «Ракетная опасность» действовал в Башкирии почти два часа

8 августа с 6:11 утра в регионе была объявлена «Ракетная опасность». Традиционно в Башкирии ограничили полеты самолетов, из-за чего в международном аэропорту «Уфа» произошли задержки рейсов. Согласно информации на онлайн-табло, вовремя не смогли отправиться в полет воздушные суда в Москву, Ереван, Анталью, Санкт-Петербург и Сочи. На данный момент идет коррекция расписания.
Ранее «Башинформ» сообщал о том, что делать, когда на территории республики объявили «Ракетную опасность».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.