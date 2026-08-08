Режим «Ракетная опасность» действовал в Башкирии почти два часа

8 августа с 6:11 утра в регионе была объявлена «Ракетная опасность». Традиционно в Башкирии ограничили полеты самолетов, из-за чего в международном аэропорту «Уфа» произошли задержки рейсов. Согласно информации на онлайн-табло, вовремя не смогли отправиться в полет воздушные суда в Москву, Ереван, Анталью, Санкт-Петербург и Сочи. На данный момент идет коррекция расписания.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что делать, когда на территории республики объявили «Ракетную опасность».