Жара в Башкирии сменится грозами и похолоданием

Как сообщают синоптики, 8 августа на большей части территории ожидается жаркая погода: столбики термометров поднимутся до +28…+33 градусов. Кратковременные грозовые дожди пройдут лишь в отдельных северных районах.
Уже 9–10 августа через Башкортостан начнет смещаться холодный атмосферный фронт. Местами ожидаются грозовые дожди, на севере — сильные ливни, днем локально возможны град и шквалистый ветер с порывами до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит +13…+18 градусов, дневные показатели начнут постепенно понижаться: от +25…+30 (на юге до +35) в субботу до +22…+27 градусов в воскресенье.
К середине следующей недели дожди в республике прекратятся, осадки ожидаются лишь местами. Синоптики рекомендуют жителям и гостям региона следить за обновлениями прогноза и учитывать погодные условия при планировании поездок и отдыха на природе.
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