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21:04 (UTC+5), 07 Августа 2026

Жара в Башкирии сменится грозами и похолоданием

В ближайшие дни погода в республике будет меняться под влиянием перестройки воздушных потоков на зональный перенос.

Фото: Альфия Аглиуллина | ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина

Как сообщают синоптики, 8 августа на большей части территории ожидается жаркая погода: столбики термометров поднимутся до +28…+33 градусов. Кратковременные грозовые дожди пройдут лишь в отдельных северных районах.

Уже 9–10 августа через Башкортостан начнет смещаться холодный атмосферный фронт. Местами ожидаются грозовые дожди, на севере — сильные ливни, днем локально возможны град и шквалистый ветер с порывами до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит +13…+18 градусов, дневные показатели начнут постепенно понижаться: от +25…+30 (на юге до +35) в субботу до +22…+27 градусов в воскресенье.

К середине следующей недели дожди в республике прекратятся, осадки ожидаются лишь местами. Синоптики рекомендуют жителям и гостям региона следить за обновлениями прогноза и учитывать погодные условия при планировании поездок и отдыха на природе.

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