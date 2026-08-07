В Уфе вынесли приговор посреднику в передаче взятки

В Уфе заместителю директора компании вынесли приговор как посреднику в передаче взятки и за мошенничество. Он передал чиновникам 2,8 млн рублей и дорогой телефон за подписание актов выполненных работ, за содействие в признании победителем конкурсных процедур и заключении договоров подряда. При этом у своего руководства он взял почти на 2 млн руб. больше — их оставил себе. Мужчину приговорили к 3 с половиной годам лишения свободы.

Руководителю подрядной компании, передавшему взятку, и чиновнику, получившему её, также вынесли обвинительные приговоры, напомнили в республиканской прокуратуре.

Ранее сообщали: в Салавате под стражу отправили водителя после ДТП, в котором погибли два подростка.