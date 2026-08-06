В Салавате арестован пьяный водитель, по вине которого погибли 2 подростка

В Башкирии суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 25-летнему водителю, обвиняемому в смертельном ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Он останется под стражей как минимум до 30 сентября 2026 года, сообщили в прокуратуре республики.
Трагедия произошла утром 31 июля на улице Уфимской. Мужчина за рулем «Лады Весты» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в дерево. В машине находились пять пассажиров. Двое из них — 18-летний юноша и несовершеннолетняя девушка — погибли на месте. Водитель и еще трое пассажиров, в том числе девочка-подросток, получили травмы и госпитализированы.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем смерть двух и более лиц. Ход расследования взят прокуратурой на контроль.
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