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17:34 (UTC+5), 06 Августа 2026

В Салавате арестован пьяный водитель, по вине которого погибли 2 подростка

Мужчина за рулем «Лады Весты» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в дерево.

Фото: пресс-служба | Прокуратура РБ
Альфия Аглиуллина

В Башкирии суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 25-летнему водителю, обвиняемому в смертельном ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Он останется под стражей как минимум до 30 сентября 2026 года, сообщили в прокуратуре республики.

Трагедия произошла утром 31 июля на улице Уфимской. Мужчина за рулем «Лады Весты» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в дерево. В машине находились пять пассажиров. Двое из них — 18-летний юноша и несовершеннолетняя девушка — погибли на месте. Водитель и еще трое пассажиров, в том числе девочка-подросток, получили травмы и госпитализированы.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем смерть двух и более лиц. Ход расследования взят прокуратурой на контроль.

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