В Уфе открыли прием добровольцев на археологические раскопки

— Этим летом у вас есть уникальная возможность — прикоснуться к древней истории Башкортостана своими руками. Высокий правый берег Белой, крутые склоны, древний вал, сохранившийся с железного века. Здесь, на территории памятника кара-абызской культуры, работают профессионалы — и вы можете работать рядом с ними, — сообщили организаторы из Научно-производственного центра по охране и использованию объектов культурного наследия.

Участники раскопок смогут не просто «покопаться в земле», а получат шанс увидеть, как из слоёв веков выходят артефакты: наконечники стрел, бронзовые украшения, фрагменты посуды, которой пользовались задолго до нашей эры. Также можно узнать археологию изнутри, поработать с ведущими специалистами и помочь сохранить историю — не для отчёта, а для будущих поколений.

Как уточнили «Башинформу» в ведомстве, оплата зависит от объема проделанной работы. Писать можно в сообщения сообщества или напрямую археологу Айгизу Ишегулову.