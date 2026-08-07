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17:03 (UTC+5), 07 Августа 2026

В Уфе открыли прием добровольцев на археологические раскопки

Археологи Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия РБ приглашают волонтёров в экспедицию на II Нагаевское городище под Уфой.

Фото: Ирина Бахшиева | пресс-служба Научно-производственного центра по охране и использованию объектов культурного наследия
Лейла Аралбаева
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— Этим летом у вас есть уникальная возможность — прикоснуться к древней истории Башкортостана своими руками. Высокий правый берег Белой, крутые склоны, древний вал, сохранившийся с железного века. Здесь, на территории памятника кара-абызской культуры, работают профессионалы — и вы можете работать рядом с ними, — сообщили организаторы из Научно-производственного центра по охране и использованию объектов культурного наследия.

Участники раскопок смогут не просто «покопаться в земле», а получат шанс увидеть, как из слоёв веков выходят артефакты: наконечники стрел, бронзовые украшения, фрагменты посуды, которой пользовались задолго до нашей эры. Также можно узнать археологию изнутри, поработать с ведущими специалистами и помочь сохранить историю — не для отчёта, а для будущих поколений.

Как уточнили «Башинформу» в ведомстве, оплата зависит от объема проделанной работы. Писать можно в сообщения сообщества или напрямую археологу Айгизу Ишегулову.

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