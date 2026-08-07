В районе Башкирии назвали меры для борьбы с подтоплениями

Ежегодно весной жители села Раевский сталкиваются с одной и той же проблемой: дорога по улице Трактовой «плывёт», а отдельные участки оказываются подтопленными. Об этом сообщил глава Альшеевского района Наиль Абелгузин.

По словам руководителя муниципалитета, для беспрепятственного прохождения воды и борьбы с последствиями разгула стихии запланированы расчистка русла, дноуглубительные и русловыпрямительные работы.

«Понимаю ваше негодование, сам его разделяю. Нужно сделать один раз и хорошо. Работы непростые, но они того стоят», — прокомментировал ситуацию Абелгузин.

Ранее в Белокатайском районе Башкирии из-за дождей поднялся уровень рек.