В районе Башкирии назвали меры для борьбы с подтоплениями

Ежегодно весной жители села Раевский сталкиваются с одной и той же проблемой: дорога по улице Трактовой «плывёт», а отдельные участки оказываются подтопленными. Об этом сообщил глава Альшеевского района Наиль Абелгузин.
По словам руководителя муниципалитета, для беспрепятственного прохождения воды и борьбы с последствиями разгула стихии запланированы расчистка русла, дноуглубительные и русловыпрямительные работы.
«Понимаю ваше негодование, сам его разделяю. Нужно сделать один раз и хорошо. Работы непростые, но они того стоят», — прокомментировал ситуацию Абелгузин.
Ранее в Белокатайском районе Башкирии из-за дождей поднялся уровень рек.
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