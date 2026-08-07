В Башкирии 8 августа закроют движение на участке дороги Баймак–Тубинский

В связи с проведением легкоатлетического забега вокруг озера Талкас в эту субботу 8 августа будет временно перекрыто движение для всех видов транспорта на участке автодороги Баймак — Тубинский с 24-го по 29-й километр. Ограничение будет действовать с 08:00 до 13:00 часов.
Организаторы мероприятия и дорожные службы приносят извинения за временные неудобства и рекомендуют водителям заранее планировать свой маршрут и время в пути с учётом перекрытия.
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