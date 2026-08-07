Певица Алсу назвала башкирскую деревню Уяндык своим местом силы

Известная российская певица Алсу провела несколько дней в деревне Уяндык Илишевского района, назвав это место своей «точкой силы». Впечатлениями от поездки артистка поделилась на своей странице во «ВКонтакте».
«Несколько дней я провела в месте своей силы — в Башкортостане, в деревне Уяндык, со своими родными и близкими. Здесь прошло мое детство, здесь родился мой папа, отсюда мои корни. С каждым годом все сильнее понимаю, как меня тянет сюда. Здесь я по-настоящему отдыхаю душой, наполняюсь энергией, светом, любовью к жизни и благодарностью», — написала Алсу.
Для певицы Уяндык — не просто деревня, а место, где прошло её детство. Здесь она пасла коров, полола грядки и ходила на рыбалку с братом. Семья сохранила старый дом бабушки и дедушки, превратив его в семейный музей.
Ранее певица неоднократно признавалась, что считает Башкирию своей второй родиной. В 2024 году она выступала на фестивале «Сердце Евразии» в Уфе, посвящённом 450-летию столицы республики, а в 2019 году ей было присвоено звание народной артистки Башкортостана.
Напомним, прошлой осенью группа AY YOLA из Уфы выступила в дуэте с Алсу.
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