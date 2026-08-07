На выходные в Уфе ограничат движение по Затонскому мосту

На выделенной полосе для грузовиков 8–9 августа будут выполнять ямочный ремонт и комплексную очистку. Об этом информирует мэрия Уфы.

Движение на Затонском мосту в данные дни планируют ограничивать с 9.00 до 17.00.

Ранее на Восточном выезде из столицы начался ремонт дороги в сторону М-5.