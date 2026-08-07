На фестивале «Малидак» усилили мобильную связь

Ежегодный спортивный фестиваль «Малидак» проводится в живописных горах Башкортостана и отмечает в этом году десятый юбилей. Участники проходят сложные маршруты, включающие горные тропы, каменистые участки и дикую природу. В программе этого года – старт ультрадистанции, ночной забег, «Хвостатая гонка», вечеринка «Паста-пати», старты на различные дистанции, детские забеги и скандинавская ходьба на фоне горных пейзажей. На время проведения мероприятий рядом с площадкой фестиваля оператор МТС установил дополнительное мобильное телекоммуникационное оборудование. Оно обеспечит надежную связь и быстрый доступ в интернет на территории лагеря фестиваля, а также позволит также держать связь со службами безопасности.

«Четвертый год подряд мы обеспечиваем высококачественную связь на фестивале «Малидак», делая мероприятие ещё более комфортным и безопасным для всех участников. Этот марафон уже десятый раз успешно представляет Башкирию как уникальное место для спортивных мероприятий и активного отдыха. Каждый август в башкирских горах собираются тысячи атлетов и путешественников со всей страны — от Санкт-Петербурга до Зауралья и Новосибирска. Мы тщательно подготовились к этому событию, установив дополнительное оборудование, чтобы обеспечить стабильную связь и комфорт всем участникам. Наши усилия позволяют спортсменам оставаться на связи с командой, тренерами и близкими, что делает марафон ещё более организованным и безопасным», — отметил директор МТС в Башкирии Егор Фисюк.