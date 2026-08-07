Дикий кабан держит в страхе большое село в Башкирии

Жители поселка Приютово в Белебеевском районе Башкирии сообщили, что дикий кабан держит их в страхе. По словам местной жительницы Людмилы Тихоновой, которая обратилась за помощью к региональным властям, животное днями и вечерами навещает селян на улице Матросова.
«Рядом заросший пруд и свалка отходов от элеватора — для зверя здесь созданы идеальные условия. При этом на улице нет уличного освещения, темнота. Это единственная дорога в магазин и школу, людям страшно выходить из дома», — сообщила Людмила.
Люди боятся, что может случиться трагедия. В республиканском минэкологии пояснили, что в Приютово Белебеевского района уже выехал госохотинспектор для проверки достоверности сообщения.
Ранее Башинформ рассказывал, что делать при встрече с диким животным на дороге.
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