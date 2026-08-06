Жара возвращается: в Башкирии воздух прогреется до +32 градусов

Сегодня, 6 августа, существенных осадков не ожидается. Ветер переменных направлений слабый. Днём воздух прогреется до +24, +29°.
В пятницу, 7 августа, также без существенных осадков. Ветер слабый, переменных направлений. Ночные температуры будут на уровне +9, +14°, днём столбики термометров поднимутся до +25, +30°.
В субботу, 8 августа, осадков не ожидается, лишь днём по северо-западу возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный: ночью слабый, днём умеренный. Ночью температура составит +12, +17°, днём воздух прогреется до +27, +32°.
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