Жара возвращается: в Башкирии воздух прогреется до +32 градусов

Сегодня, 6 августа, существенных осадков не ожидается. Ветер переменных направлений слабый. Днём воздух прогреется до +24, +29°.

В пятницу, 7 августа, также без существенных осадков. Ветер слабый, переменных направлений. Ночные температуры будут на уровне +9, +14°, днём столбики термометров поднимутся до +25, +30°.

В субботу, 8 августа, осадков не ожидается, лишь днём по северо-западу возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный: ночью слабый, днём умеренный. Ночью температура составит +12, +17°, днём воздух прогреется до +27, +32°.