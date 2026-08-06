В общежитии колледжа горной промышленности завершается капитальный ремонт здания

Масштабное переоборудование одного из корпусов Учалинского колледжа горной промышленности под студенческое общежитие перешло в финальную стадию. В здании выполнен комплекс строительных и электромонтажных работ, полностью модернизированы системы водоснабжения и водоотведения. Для обеспечения бесперебойного электроснабжения к зданию подведена новая линия электропередачи.

— В свете востребованности специалистов рабочих профессий в реальном секторе экономики, а также перспектив, которые открываются перед ребятами, проект по созданию общежития является приоритетной задачей. Проделан колоссальный объем работ, ключевым этапом которых стал перевод нежилых помещений в жилые. Это потребовало полной перепланировки внутренних пространств и инженерных систем. Мебель и оборудование для общежития будут приобретены за счет средств нашего главного партнера — Учалинского горно-обогатительного комбината, который взял на себя финансирование значительной части работ. Студенты и сотрудники колледжа благодарят руководство предприятия, — сказал директор Учалинского колледжа горной промышленности Дмитрий Абдрахманов, добавив, что предприятие много лет тесно сотрудничает с колледжем, оказывая помощь в улучшении материально-технической базы и совершенствовании учебной программы.