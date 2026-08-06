В Башкирии приближается второй пик активности клещей

С начала года от укусов клещей пострадали 6345 жителей республики. Это почти на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года (тогда было 9585 случаев), сообщает региональный Роспотребнадзор.
Доля детей среди пострадавших — около 34%. Специалисты отмечают, что сейчас обращений в больницы стало меньше, но расслабляться рано.
«В конце августа — начале сентября ожидается второй пик активности клещей. Риск подхватить опасные инфекции по-прежнему высок», — предупредили в ведомстве.
В ведомстве напоминают: для защиты от клещей в лесу и на природе нужно пользоваться репеллентами и специальными средствами от клещей, носить закрытую одежду. А самый надежный способ — сделать прививку от клещевого энцефалита.
Если клещ всё же присосался, его можно сдать на исследование в Центр гигиены и эпидемиологии. Пункты приема работают по всей республике.
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