В Башкирии отменили беспилотную и ракетную опасности

В Башкирии отменили режимы «Беспилотная опасность» и «Ракетная опасность». Об этом сообщили в госкомитете республики по ЧС.

Также сняты временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропорту Уфы.

Ранее в регионе были объявлены режимы «Беспилотная опасность» и «Ракетная опасность».

Ранее Глава региона сообщил об очередной атаке БПЛА на Уфу.