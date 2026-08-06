В Башкирии фотоловушка засняла соседство двух медведей

В объектив фотоловушки в нацпарке «Башкирия» попали сразу два медведя. Экологи пояснили, что это очень необычно — мишки предпочитают быть одиночками. Спокойное соседство двух взрослых животных возможно рядом с обильным источником пищи, во время сезонных перемещений или в период размножения.
Лето для бурых мишек — время активного кормления, им нужно создать достаточный запас на зиму. В жаркую погоду звери часто отдыхают в густых зарослях или возле водоёмов, а наиболее активными становятся ранним утром, вечером и ночью. Медведи могут проходить десятки километров в день в поисках еды.
– Такие кадры напоминают: нацпарк — это дом диких животных. Гостям следует избегать встречи с ними, не оставлять пищевые отходы и не приближаться к лесным обитателям при случайной встрече, – предупредили в администрации природной охраняемой территории.
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