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16:42 (UTC+5), 06 Августа 2026

Башкирия стала одним из лидеров научно-популярного туризма

Об этом сообщает пресс-служба правительства России. Также лидерами в научно-популярном туризме являются Санкт-Петербург, Тыва, Саха-Якутия, Краснодарский, Красноярский, Пермский, Ставропольский края, Амурская, Архангельская, Иркутская, Нижегородская, Рязанская, Самарская, Тамбовская области.

Фото: Станислав Шахов | архив ИА «Башинформ»
Лейла Аралбаева
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В российском правительстве Башкирию назвали в числе лидеров научно-популярного туризма. Работе с регионами страны уделяется отдельное внимание. Так, в 2025 году впервые прошёл проектный акселератор по научно-популярному туризму, участие в котором приняли 57 субъектов России. Все команды прошли путь от разработки идеи до создания «дорожной карты» развития научно-популярного туризма в своём регионе.

Минобрнауки России на регулярной основе обновляет Всероссийский реестр объектов научно-популярного туризма. Он включает более 1,3 тыс. объектов, открытых для широкой аудитории.

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков рассказали о создании маршрутов научно-популярного туризма в рамках Десятилетия науки и технологий. Это специально отобранные, структурированные программы, которые включают в себя образовательные и просветительские мероприятия, экскурсии на научно-исследовательские объекты. Ознакомиться с маршрутами можно на сайте наука.рф.

«Это настоящий проводник в мир отечественных технологий и выдающихся учёных. Программа помогает ещё большему количеству детей и молодёжи задуматься о карьере в сфере исследований и разработок, а взрослым путешественникам – в очередной раз испытать гордость за страну. Уже сегодня в рамках Десятилетия науки и технологий создано порядка 110 маршрутов в 35 регионах России. Их количество постоянно растёт – за 2,5 года появилось более 30 новых маршрутов», – сообщил вице-премьер, сопредседатель Координационного комитета Десятилетия науки и технологий Дмитрий Чернышенко.

Глава минобрнауки России Валерий Фальков отметил, что научно-популярный туризм активнее всего развивается в регионах с высокой концентрацией университетов, научных организаций, исследовательской инфраструктуры, просветительских площадок.

«Большинство участников нашего проекта интересуют объекты, где можно увидеть науку в действии, а это лаборатории, научные центры, обсерватории, планетарии, музеи науки, технопарки и высокотехнологичные производства», – отметил министр.

Напомним, ранее вступил в силу ГОСТ по научно-популярному туризму.

Инициатива «Научно-популярный туризм» Десятилетия науки и технологий разработана по поручению президента Владимира Путина. Она реализуется с 2022 года с целью привлечения талантливой молодёжи в сферу исследований и разработок, повышения доступности информации о достижениях и перспективах российской науки.

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