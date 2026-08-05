В Уфе пройдут экоакции по сбору батареек и текстиля

С 17 по 23 августа в столице Башкортостана пройдут две экологические акции в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» — сбор батареек и отходов текстиля.
Акция «Батарейки сдаем!» проводится в Уфе уже в восьмой раз. Всего с 2019 года на переработку направлено более 25 тонн отработанных элементов питания. В этом году можно будет сдать батарейки любых брендов, пауэр-банки, аккумуляторы от электронной техники, сотовые телефоны и любую мобильную электронику. Традиционно будет организован конкурс по нескольким номинациям с поощрением победителей.
Новинкой этого года станет сбор отходов текстиля, которые затем переработают на уфимском предприятии. От жителей примут постельное белье, одеяла, пледы, подушки, изделия из хлопка, шерсти, джинсовых и синтетических тканей.
Контейнеры для сбора батареек и текстиля установят в парке имени Ивана Якутова (парковка со стороны улицы Карла Маркса, возле РК «Веселый Роджер»). Приём будет проходить с 12 до 16 часов.
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