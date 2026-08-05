В Башкирии изменились правила проверок такси

Правительство республики внесло корректировки в условия регионального контроля перевозок пассажиров и багажа легковыми такси. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РБ Андрей Назаров.
Главное нововведение касается оформления проверок: теперь все решения о проведении контрольных мероприятий, предписания и акты будут вноситься в единый реестр. Отдельные бумажные документы для этого формировать не потребуется.
Сотрудники профильных органов также смогут использовать мобильное приложение «Инспектор», проводить дистанционные контрольные закупки и организовывать проверки через видео-конференц-связь. Кроме того, если при выездном осмотре будут обнаружены нарушения, то инспектор получит возможность сразу провести контрольную закупку — без отдельного решения. При этом о профилактическом визите перевозчиков теперь обязаны предупреждать не позднее чем за 24 часа.
Для небольших социально ориентированных НКО установили такие же правила при проверках, как для малого бизнеса и микропредприятий.
Грубым же нарушением будет считается проведение проверки в отношении перевозчика, которого нет в едином реестре контрольных мероприятий.
Ранее на трассе в Башкирии массово проверяли водителей автобусов и такси.
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