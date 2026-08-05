Минэкологии Башкирии проверяет качество воздуха в Уфе

Специалисты минэкологии Башкирии совместно с передвижной экологической лабораторией провели мониторинг качества атмосферного воздуха в Уфе. Пробы отобраны в трёх точках города и исследованы на содержание основных загрязняющих веществ — бензола, диоксида серы, оксида углерода и сероводорода.

Параллельно с выездной проверкой данные о состоянии атмосферы поступают с автоматических станций, которые работают в городе в круглосуточном режиме, рассказал министр природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов.

В случае обнаружения превышений предельно допустимых концентраций результаты исследований будут незамедлительно направлены в заинтересованные ведомства для оперативного реагирования, уточнил министр.

«Мониторинг продолжаем. Ситуацию держу на личном контроле», — заявил Нияз Фазылов.