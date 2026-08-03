В Уфе за минувшие сутки отменили пять авиарейсов

245 беспилотников были сбиты 2 августа над территориями 17 регионов России, в том числе 25 БПЛА сбили над Башкирией. В аэропорту «Уфа» в связи с временным закрытием авиагавани задержали 20 рейсов и отменили пять.

Автобусные и железнодорожные пассажирские перевозки осуществлялись по расписанию, сообщили в минтрансе РБ.