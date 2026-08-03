В Башкирии упростили получение карты с единым социальным проездным билетом

АО «БРСК» начало выпускать карты жителя нового образца, на которые можно оформить единый социальный проездной билет. На оборотной стороне карты размещен специальный QR-код, с помощью которого можно проводить ее персонализацию по упрощенной процедуре.
Для проверки права пассажира на льготный проезд разработано специальное мобильное приложение для контролеров. Сотрудник транспортной организации может отсканировать QR-код на карте и проверить наличие у ее предъявителя права на использование единого социального проездного билета (ЕСПБ).
«Благодаря внедрению новой технологии, значительно уменьшились сроки получения карты и оформления льготы, — отметили в „БРСК“. — Карта жителя „Алга, Башкортостан“ без банковского приложения выдается непосредственно при обращении гражданина. При оформлении карты жителя с банковским приложением срок ее изготовления и выдачи определяется банком-эмитентом».
Оформление льготы ЕСПБ на карту жителя занимает не более суток.
Получить карту жителя «Алга, Башкортостан» и оформить на нее ЕСПБ можно во всех отделениях МФЦ Уфы и Стерлитамака.
Единый социальный проездной билет действует у всех перевозчиков, транспортные средства которых оборудованы терминалами Единой республиканской системы оплаты проезда «Алга». Стоимость ЕСПБ составляет 600 рублей на один календарный месяц. Пассажиру предоставляется 90 поездок в месяц.
Оформить ЕСПБ могут жители Башкирии, относящиеся к льготным категориям граждан и имеющие право на льготный проезд, а также те, кто достиг установленного пенсионного возраста.
«Ранее выданные карты жителя с оформленным ЕСПБ продолжают действовать. Производить их замену на карты нового образца не требуется», — добавили в АО «БРСК».
Карта жителя «Алга, Башкортостан» предоставляет владельцам дополнительные возможности. Ее можно использовать как обычную транспортную карту «Алга»: пополнять баланс и оплачивать проезд по экономному транспортному тарифу.
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