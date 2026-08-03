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09:48 (UTC+5), 03 Августа 2026

Подрядчик компенсирует уфимцу траты на недостроенный дом

Фото: Роспотребнадзор по РБ | соцсети
Элина Ахметова
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Более 2,4 млн рублей выплатит строительная компания жителю Уфы за недостроенный дом. В октябре 2024 года уфимец заключил с ООО «РБК-Строй» договор на строительство индивидуального жилья и авансировал стройку на 3,8 млн руб. Подрядчик выполнил работы на 2,3 млн рублей, причём  с недостатками. Заказчик решил расторгнуть договор и направил претензию. Не получив от компании ответа — обратился к специалистам Роспотребнадзора. В ведомстве заказчику помогли грамотно составить иск для суда. В итоге Кировский райсуд Уфы обязал строительную компанию выплатить клиенту 2,4 млн руб. Из них почти 1 млн — стоимость невыполненных работ, остальное — штраф, компенсация, неустойка, пошлина.

– Если вы столкнулись с подобной ситуацией и не можете решить вопрос в добровольном порядке – наши специалисты готовы помочь и обратиться в суд в защиту ваших прав. Телефон горячей линии 8-800-77-50-170, – сообщили в Роспотребнадзоре по РБ.

Ранее жителю Уфы помогли вернуть средства, уплаченные за обучающий курс три года назад.

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