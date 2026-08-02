В Уфе масштабно отметили День железнодорожника

Как рассказала министр, состоялось чествование лучших работников отрасли. Награды вручили сотрудникам за высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие железнодорожного транспорта.
Праздничная программа была рассчитана на гостей всех возрастов. В течение дня в парке работали тематические, выставочные и интерактивные площадки. Посетители могли принять участие в семейном квесте «Стальная магистраль», посетить ярмарку мастеров, а также побывать на детских мастер‑классах и развлекательных площадках.
Гости праздника смогли ближе познакомиться с историей железнодорожного транспорта и узнать о современных технологиях, применяемых в отрасли, а также поучаствовать в конкурсах.
«Железнодорожный транспорт остаётся важной частью транспортной системы Башкортостана. Благодаря ежедневному труду работников отрасли обеспечиваются надёжные и комфортные пассажирские перевозки, развивается маршрутная сеть и повышается качество транспортного обслуживания жителей республики», — подытожила министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова.
Напомним, 2 августа в России отмечают День железнодорожника. В Башкирии на железной дороге трудятся более 10 тысяч человек.
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