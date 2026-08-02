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13:59 (UTC+5), 02 Августа 2026

В Уфе масштабно отметили День железнодорожника

В уфимском парке культуры и отдыха «Дёмский» прошли торжества по случаю Дня железнодорожника, сообщила в канале Макс глава минтранса Башкирии Любовь Минакова.

Фото: Любовь Минакова | канал в Макс
Галина Бахшиева
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Как рассказала министр, состоялось чествование лучших работников отрасли. Награды вручили сотрудникам за высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие железнодорожного транспорта.

Праздничная программа была рассчитана на гостей всех возрастов. В течение дня в парке работали тематические, выставочные и интерактивные площадки. Посетители могли принять участие в семейном квесте «Стальная магистраль», посетить ярмарку мастеров, а также побывать на детских мастер‑классах и развлекательных площадках.

Гости праздника смогли ближе познакомиться с историей железнодорожного транспорта и узнать о современных технологиях, применяемых в отрасли, а также поучаствовать в конкурсах.

«Железнодорожный транспорт остаётся важной частью транспортной системы Башкортостана. Благодаря ежедневному труду работников отрасли обеспечиваются надёжные и комфортные пассажирские перевозки, развивается маршрутная сеть и повышается качество транспортного обслуживания жителей республики», — подытожила министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова.

Напомним, 2 августа в России отмечают День железнодорожника. В Башкирии на железной дороге трудятся более 10 тысяч человек. 

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