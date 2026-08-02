В Башкирии сняли режим «Беспилотная опасность»

На территории республики отменили режим беспилотной опасности, сообщили в Госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям.

Также сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы.

Напомним, режим беспилотной опасности ввели сегодня утром. Позже Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил о том, что над Башкирией сегодня сбили 25 беспилотников.