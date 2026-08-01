В Уфе после отражения атаки БПЛА воздух соответствует норме

Cпециалисты Минэкологии Башкирии провели мониторинг качества атмосферного воздуха в Уфе с использованием передвижной экологической лаборатории. Как сообщил в своих соцсетях министр природопользования и экологии республики Нияз Фазылов, в ходе исследования были отобраны пробы воздуха на содержание различных загрязняющих веществ, включая бензол, диоксид серы, оксид углерода, сероводород и другие.

Помимо передвижной лаборатории, круглосуточный контроль качества воздуха ведётся с помощью автоматизированных станций.

«По результатам проведённых отборов проб атмосферного воздуха и данным, полученным с автоматизированных станций контроля города, превышений предельно допустимых концентраций не зафиксировано», — отметил министр.

Мониторинг состояния атмосферного воздуха в Уфе продолжается. Экологическая ситуация находится на контроле ведомства.

Ранее Глава Башкирии сообщил об отражении атаки БПЛА на Уфу.