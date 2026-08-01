В Башкирии прогнозируют сильные дожди в воскресенье

В воскресенье, 2 августа, синоптики прогнозируют сильные дожди местами по Башкирии. Об этом предупредили в МЧС. Пройдут грозы с градом и порывами ветра до 20 м/с. Возможен туман видимостью до 500 м. Во время грозы не следует купаться или находиться в водоёме, напомнили в экстренных службах.

Между тем по народным приметам 2 августа, в Ильин день, в средней полосе завершается купальный сезон. Вода становится холодной в связи с прохладными ночами. Но днём в августе будет немало жарких дней, согласно дальним прогнозам.