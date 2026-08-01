В Башкирии прогнозируют сильные дожди в воскресенье

В воскресенье, 2 августа, синоптики прогнозируют сильные дожди местами по Башкирии. Об этом предупредили в МЧС. Пройдут грозы с градом и порывами ветра до 20 м/с. Возможен туман видимостью до 500 м. Во время грозы не следует купаться или находиться в водоёме, напомнили в экстренных службах.
Между тем по народным приметам 2 августа, в Ильин день, в средней полосе завершается купальный сезон. Вода становится холодной в связи с прохладными ночами. Но днём в августе будет немало жарких дней, согласно дальним прогнозам.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.