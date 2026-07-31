Волонтеры попросили помощь в поисках Фарита Гарипова

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» сообщает о розыске 47-летнего Фарита Фагитовича Гарипова. Местонахождение мужчины неизвестно с 26 июля 2026 года.

По данным волонтеров, пропавший нуждается в медицинской помощи. В день исчезновения он был одет в светло-серую футболку, серые брюки, черные сланцы и бежевую кепку.

Приметы: рост 170 см, среднее телосложение, седые волосы, голубые глаза.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Фарита Гарипова, просят сообщить по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112. Любые сведения могут оказаться важными для поиска.