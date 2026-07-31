В Уфе на выходные изменятся маршруты некоторых автобусов

В Уфе в выходные изменится маршрут движения некоторых маршрутов: 1 августа с 7 до 14 часов, 2 августа с 6 до 14 часов. Будут закрыты следующие участки:
- улицы Сельская Богородская (от улицы Маршала Жукова до здания Сельская Богородская, 51/3);
- проезда от улицы Сельская Богородская до Центра гребного слалома;
- улицы Георгия Мушникова (от улицы Сельская Богородская до бульвара Баландина);
- бульвара Баландина (от улицы Георгия Мушникова до бульвара Тухвата Янаби).
Это связано с проведением Спартакиады народов России по триатлону.
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