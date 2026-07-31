Росавиация ликвидировала компанию «ИжАвиа»

Сертификат эксплуатанта «ИжАвиа» аннулирован, с 1 августа авиакомпания не сможет выполнять перевозки и приостанавливает продажу билетов. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта. При этом уже купленные билеты остаются действительными. По данным Росавиации, на период до 1 февраля 2027 года «ИжАвиа» продала почти 46 тыс. билетов по направлениям из Ижевска в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Екатеринбург. Для оформления возврата, уточнения статуса бронирования или получения консультации необходимо обратиться:

— в кассы АО «ИжАвиа» или агентские кассы, где приобретали билет;

— на электронную почту support@izhavia.su;

— в форум на официальном сайте izhavia.su;

— по номеру службы поддержки +7 (3412) 22-26-44.