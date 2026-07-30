В Башкирии умер основатель поисковой группы «Живи, Земля!» Равиль Кашапов

На 85-м году жизни скончался основатель поисковой группы «Живи, Земля!» из Башкирии Равиль Кашапов. Об этом «Башинформу» сообщили его коллеги.

Равиль Акрамович посвятил свою жизнь поиску и увековечению памяти погибших солдат в Великой Отечественной войне. Он был основателем и руководителем поисковой группы «Живи, Земля!». Под руководством ветерана-поисковика были проведены 67 поисковых экспедиций, увековечены имена десятков солдат.

«Равиль Акрамович в городе Октябрьском в память о погибших фронтовиках создал военно-исторический музей поисковой группы „Живи, Земля!“, который являлся одним из лучших в республике. Он внес большой вклад в увековечивание памяти поэта, полковника Красной армии Музагита Хайрутдинова, побывал на месте его гибели, в концлагере „Дахау“ в Германии. Ежегодно на протяжении десятка лет он проводил День памяти и конкурс на соискание премии имени Музагита Хайрутдинова. За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества он был награжден наградой Минобороны РФ — медалью „За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества“. В 2022 году он стал первым и единственным поисковиком из Башкортостана, удостоенным памятного знака „Журавли“», — рассказал «Башинформу» руководитель движения поисковых отрядов Башкирии Ильдар Бикбаев.

«Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.