В Башкирии сняли режим беспилотной опасности

В Госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям сообщили о том, что на территории республики сняли режим «Беспилотная опасность». Также аэропорт Уфы вернулся к штатному режиму работы. Напомним, ограничения ввели сегодня около 9 утра.

По данным онлайн-табло авиаузла, за это время задержали вылет около 17 рейсов по внутрироссийским и международным направлениям. Еще около 25 бортов не смогли по расписанию приземлиться в башкирской столице.