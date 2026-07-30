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15:27 (UTC+5), 30 Июля 2026

В Башкирии приставы пошли на хитрость, чтобы поймать должника по алиментам

Фото: Ксения Калинина | Арх
Ляйсан Закирова
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В Кармаскалинском районе приставам пришлось применить нестандартный подход, чтобы найти 43-летнего мужчину, который больше года скрывался от уплаты алиментов. Его задолженность составила почти миллион рублей.

Нерадивый отец перестал выходить на связь, сменил место жительства, а его местонахождение не знали даже родственники. Тогда приставы объявили его в розыск. Удалось выяснить, что мужчина обосновался в Уфе и занялся частным бизнесом. Он красил автомобили в гараже.

Чтобы застать должника врасплох, приставы пошли на хитрость. Они позвонили под видом обычных клиентов и записались якобы на покраску машины.

Должника доставили в отдел по розыску, а затем отправили в родное село, где в отношении него составили административный протокол. Суд назначил наказание в виде обязательных работ. Теперь бизнесу придётся подождать, пока хозяин отработает наказание и погасит долг перед собственным ребёнком.

Ранее у жительницы города Октябрьского материнские чувства проснулись после вмешательства судебных приставов. Обязательные работы «вдохновили» мать начать общаться со своим ребенком, устроиться на работу и попытаться восстановить родительские права. 

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