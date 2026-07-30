Четверг, 30 Июля 2026
Уфа
+22 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
12:29 (UTC+5), 30 Июля 2026

Ушел из жизни почетный гражданин Уфы Николай Лавренов

Фото: ИА "Башинформ" | Архив
Ляйсан Закирова

Сегодня не стало ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина Уфы Николая Лавренова.

Николай Васильевич Лавренов родился 6 января 1927 года в Иглинском районе. В 17-летнем возрасте, в октябре 1944 года, был призван в ряды Красной армии.

Воевал на Дальневосточном фронте во взводе противотанкового ружья. С боями прошёл Манчжурию. Демобилизовался в 1947 году после ранения и контузии.

В мирное время работал и учителем, и кузнецом, и пожарным, и художником-оформителем. Всю жизнь писал картины: пейзажи, портреты, на исторические темы. Также занимался иконописью. Один из созданных им святых образов подарен храму Андрея Первозванного в Дёме, писал ранее «Башинформ».

Прощание с ветераном состоится 30 июля в 14:00 по адресу: г. Уфа, ул. Генерала Кусимова, 15/1, сообщили в горсовете.

«Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким Николая Лавренова.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru