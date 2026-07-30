Ушел из жизни почетный гражданин Уфы Николай Лавренов

Сегодня не стало ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина Уфы Николая Лавренова.
Николай Васильевич Лавренов родился 6 января 1927 года в Иглинском районе. В 17-летнем возрасте, в октябре 1944 года, был призван в ряды Красной армии.
Воевал на Дальневосточном фронте во взводе противотанкового ружья. С боями прошёл Манчжурию. Демобилизовался в 1947 году после ранения и контузии.
В мирное время работал и учителем, и кузнецом, и пожарным, и художником-оформителем. Всю жизнь писал картины: пейзажи, портреты, на исторические темы. Также занимался иконописью. Один из созданных им святых образов подарен храму Андрея Первозванного в Дёме, писал ранее «Башинформ».
Прощание с ветераном состоится 30 июля в 14:00 по адресу: г. Уфа, ул. Генерала Кусимова, 15/1, сообщили в горсовете.
«Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким Николая Лавренова.
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