Нейросети вошли в топ-5 популярных сервисов у пассажиров уфимского аэропорта – Билайн

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Билайн проанализировал, как клиенты использовали мобильный интернет в аэропорту Уфы в первой половине лета. Исследование показало, что нейросети вошли в число пяти самых популярных цифровых сервисов у пассажиров 16–44 лет. При этом миллениалы (29–44 года) оказались самыми активными пользователями нейросетей в аэропорту.

Всего за июнь и начало июля клиенты Билайна скачали здесь почти 43 тысячи гигабайт мобильного интернет-трафика, что на 11,5% выше, чем за аналогичный срок весной. Сеть успешно справилась с повышенной нагрузкой, вызванной стартом сезона отпусков.

Социальные сети стали самым популярным типом контента у пассажиров всех возрастов*. У зумеров (молодые люди до 28 лет) в фаворитах оказались еще и мессенджеры. Поколение Х (от 45 до 59 лет) активнее обращалось к образовательным сервисам и маркетплейсам, а клиенты старше 60 лет чаще других читали книги и смотрели видео.

Самыми активными потребителями мобильного интернета в уфимском аэропорту стали миллениалы – на их долю пришлось 59% от общего объема данных в сети. Трафик остальных поколений распределился следующим образом: иксы скачали почти 22%, зумеры – около 11%, а бумеры – порядка 9% данных.

«В отпускной сезон проходимость городского аэропорта возрастает в разы, а вместе с этим заметно увеличивается и нагрузка на сетевую инфраструктуру. Для того, чтобы наша связь работала надежно, мы в непрерывном режиме следим за состоянием оборудования и оптимизируем его параметры при необходимости. Благодаря этой постоянной работе наши клиенты могут комфортно пользоваться всеми возможностями скоростного 4G даже в моменты пиковых нагрузок: устраивать видеозвонки, делиться контентом в социальных сетях, загружать тяжелые файлы и др.», – комментирует директор Уфимского отделения Билайна Максим Тюрихин.

*На основе обезличенной статистики в аэропорту Уфы, снятой с 1 марта по 11 апреля и 1 июня по 12 июля 2026 года

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