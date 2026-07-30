На федеральных трассах в Башкирии ограничен проезд большегрузов

Из-за аномальной жары на ряде федеральных трасса Башкирии и Оренбургской области по-прежнему действует запрет на движение грузовиков, вес которых превышает допустимые значения. Меры направлены на сохранность дорог и продлятся до окончания знойной погоды, информирует Уралуправтодор.
В республике речь идет о М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, М-5 «Урал» (подъезд к Уфе); М-5 «Урал» (старое направление); М-5 «Урал» (старое направление через Тюпкильды); М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань; М-7 «Волга» старое направление (с. Кушнаренково); Р-240 Уфа — Оренбург; Р-240 Уфа — Оренбург (западный обход Уфы); Р-240 Уфа — Оренбург (подъезд к М-12 «Восток»).
Ограничения для большегрузов в Оренбургской области: А-305 Оренбург — Илек до границы с Казахстаном, М-5 «Урал» (подъезд к Оренбургу), М-5 «Урал» (подъезд к пункту пропуска «Орск»); Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак; Р-239 (обход Оренбурга); Р-240 Уфа — Оренбург.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.