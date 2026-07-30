На федеральных трассах в Башкирии ограничен проезд большегрузов

Из-за аномальной жары на ряде федеральных трасса Башкирии и Оренбургской области по-прежнему действует запрет на движение грузовиков, вес которых превышает допустимые значения. Меры направлены на сохранность дорог и продлятся до окончания знойной погоды, информирует Уралуправтодор.

В республике речь идет о М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, М-5 «Урал» (подъезд к Уфе); М-5 «Урал» (старое направление); М-5 «Урал» (старое направление через Тюпкильды); М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань; М-7 «Волга» старое направление (с. Кушнаренково); Р-240 Уфа — Оренбург; Р-240 Уфа — Оренбург (западный обход Уфы); Р-240 Уфа — Оренбург (подъезд к М-12 «Восток»).

Ограничения для большегрузов в Оренбургской области: А-305 Оренбург — Илек до границы с Казахстаном, М-5 «Урал» (подъезд к Оренбургу), М-5 «Урал» (подъезд к пункту пропуска «Орск»); Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак; Р-239 (обход Оренбурга); Р-240 Уфа — Оренбург.