В Уфе работникам клининга выплатили почти 800 тысяч долга по зарплате

Следствием установлено, что с октября 2022 года по июль 2024 года директор компании задолжала 43 работникам почти 800 тысяч рублей. При этом на счетах организации имелись достаточные денежные средства, однако обвиняемая направляла их на другие нужды бизнеса, а погашение долга перед персоналом откладывала на неопределённый срок. В результате работники организации длительное время не получали положенного им вознаграждения за труд.
Благодаря принятым следствием мерам задолженность перед всеми потерпевшими работниками погасили в полном объёме. Кроме того, работникам выплачены компенсации за задержку выплат, а также денежные средства в счёт возмещения морального вреда.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее прокуратура Шаранского района направила в суд уголовное дело в отношении бывшей заведующей одним из местных детских садов. Она обвиняется в превышении должностных полномочий, мошенничестве и получении взяток, сообщал «Башинформ».
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