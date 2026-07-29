В Уфе половина посёлка 8 Марта осталась без воды

В уфимском посёлке 8 Марта временно отключили воду по улицам Иремельская, Искужина, переулках Башкирский, Надежды, Садовый, Сарматский, улицам 2-я Аэродромная, Аграрная, Агрономическая, Аэродромная, Башкирская, Верности, Взлетная, Воздушная, Защитников Отечества, Ивовая, Лунная, Мастеров, Молодежная, Надежды, Независимости, Пляжная, Полевая, Сказочная, Тальковая, Туманная. Также отключение затронуло КНС по ул. Защитников Отечества; поликлинику № 44 (ул. Защитников Отечества, 19); школу № 4 (ул. Защитников Отечества, 17).
«Уфаводоканал» ведёт ремонтные работы, сообщили в ресурсоснабжающей организации.
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