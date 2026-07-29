В Башкирии внесли изменения в порядок и условия конкурса журналистики

В порядок и условия проведения конкурса в области журналистики «Достоверность. Ответственность. Мужество» внесены изменения. Согласно приказу агентства по печати и СМИ Башкирии в соответствии с указом Главы республики в премии появилась номинация «Голос социальных медиа», в которой будут оцениваться общественно-значимые темы, связанные с развитием Башкирии и России, продвижением традиционных ценностей, примеры служения Родине, а также истории о людях с активной гражданской позицией.

Напомним, в Башкирии в 2024 году по итогам первого конкурса для журналистов «Достоверность. Ответственность. Мужество» победителями стали специальный корреспондент «Башинформа» Азат Гиззатуллин и корреспондент агентства Эдуард Кускарбеков.

В прошлом году лучшими признали главного редактора информационного агентства «Башинформ», автора и ведущего проекта «Честно говоря» Руслана Шарафутдинова, редактора газеты «Уфимская неделя» Станислава Шахова, корреспондентов ИА «Башинформ» Ксению Калинину и Ляйсан Закирову, а также заместителя главного редактора «Общественной электронной газеты» ИА «Башинформ» Снежану Латыпову.