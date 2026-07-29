На Башкирию обрушатся грозы и град

В Башкирии постепенно ухудшается погода. Так, по данным Башгидрометцентра, в ближайшие дни пока еще сохранится жара, но сопровождать их будут осадки.
Сегодня, 29 июля, местами ожидается кратковременный дождь, гроза, локально град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, при грозе порывистый. Днем столбики термометров покажут +28,+33°.
В четверг, 30 июля, местами кратковременные дожди, грозы, град. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем местами шквалистое усиление до сильного. Температура воздуха ночью составит +15,+20°, днем воздух прогреется+27,+32°.
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