Госкомитет Башкирии по ЧС напомнил о безопасности отдыха на гидроциклах

Купальный сезон близится к завершению. Однако летняя жара продолжается и люди стараются отдыхать на водоёме. Причём некоторые любят прокатиться по водной глади с ветерком на аквабайках или водных скутерах. В связи с этим госкомитет Башкирии по ЧС напоминает жителям республики о правилах безопасности при катании на гидроциклах.

Водные мотоциклы пользуются большой популярностью, однако далеко не все осознают, что такая техника не игрушка, а маломерное судно, требующее серьёзного подхода и высокой ответственности.

Специалисты ведомства напоминают о том, что перед выходом на воду необходимо обязательно надеть спасательный жилет на себя и всех пассажиров. Дополнительно защитить себя от травм и переохлаждения помогут гидрокостюм, перчатки и защитные очки.

Также важно убедиться в отсутствии в гидроцикле повреждений, достаточном уровне топлива и исправной работе двигателя.

Категорически запрещается управлять гидроциклом в состоянии алкогольного опьянения. Не стоит заплывать далеко от берега, особенно если опыт управления таким судном небольшой. Кроме того, нельзя плавать в акватории пляжей и в местах массового купания людей, поскольку это создаёт угрозу и для самого водителя, и для окружающих.

В госкомитете призывают любителей активного отдыха на воде быть предельно внимательными и осторожными. Несоблюдение техники безопасности и правил поведения на водоёмах может привести к трагическим последствиям. При возникновении экстренной ситуации необходимо немедленно звонить по номеру 112.

Напомним, вчера в Уфе на реке от столкновения гидроциклов погиб мужчина.