Башкирская певица сообщила о смерти звукооператора из ее команды

Заслуженная артистка Башкирии Гульназ Асаева сообщила о смерти звукооператора Ильнара Фазулова из ее команды. Певица в соцсетях выразила соболезнования семье покойного.

«После долгой болезни не стало нашего звукооператора Ильнара. Жене, детям и всем близким приносим глубочайшие соболезнования и терпения», — написала Асаева.

Ильнару Фазулову было 39 лет. Он сотрудничал со многими артистами башкирской и татарской эстрады. Как рассказал концертный директор Гульназ Асаевой Вадим Фатхинуров, звукооператор был болен раком. Несмотря на болезнь, он продолжал работать, в декабре прошлого года выезжал на гастроли с артисткой.

Ранее сообщалось, что в Башкирии трагически погиб танцор из труппы Ришата Тухватуллина.