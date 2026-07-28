В уфимском Нагаево построят станцию скорой помощи и Дом культуры

В посёлке Нагаево Октябрьского района Уфы планируется построить станцию скорой помощи и Дом культуры со школой искусств. Мэрия выпустила постановление, которым Главархитектуры поручается подготовить проект планирования и межевания квартала между улицами Заповедной, Медовой, Мстислава Кулаева, Рощинской. На этой территории находится поликлиника и спортивно-досуговый комплекс.

Ранее администрация Уфы сообщила о планах застройки территории Шакша-Южная и обустройства площадки для общественного транспорта в Инорсе.